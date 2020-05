Corona-Ausbreitung eindämmen : Masken zum Nulltarif oder gegen eine Spende

Dinslaken/Hünxe Parteien kümmern sich um die Masken-Versorgung: In Dinslaken engagiert sich die UBV, in Hünxe gab es Aktionen der SPD. Mal gibt es genähte Exemplare, mal welche aus Papier und Pappe.

Die UBV wandte sich an die Firma Rhiem in Voerde, die unlängst mitgeteilt hat, dass sie jetzt auch Einwegmasken herstellt. In deren Masken können handelsübliche Papiertaschentücher eingesetzt und zwischendurch ausgetauscht werden, so sind sie mehrfach verwendbar, heißt es. Der Stückpreis, so berichtet die UBV, liege im niedrigen Centbereich, zudem seien sie zu 100 Prozent recyclebar. Also orderte die UBV 20.000 Stück dieser Masken bei Rhiem, sie hat dafür gut 2000 Euro in die Hand genommen.