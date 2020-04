Vom „Ackergaul“ zum Sportpferd : Pferde-Versicherungsverein hat sich jetzt aufgelöst

Hünxe Den Pferde-Versicherungsverein Hünxe gibt es nicht mehr. Er war ein Zeugnis von Hünxes bäuerlicher Geschichte: Der Verein stammte aus einer Zeit, in der Pferde noch landwirtschaftliche Nutztiere waren.

„Heute sind es im Prinzip nur noch Sport- und Freizeitpferde gewesen“, erklärt Andrea Birkendorf vom Vorstand des Hünxer Vereins. „Wir hatten früher mal so um die 100 Mitglieder, jetzt zum Schluss waren es nur noch so um die 50.“ Und diese wiederum ließen insgesamt jedes Jahr 80 bis 90 Pferde versichern: „Einmal im Jahr sind wir durch die Gemeinde gefahren und haben geschätzt, wie viel die Pferde wert sind“, so Birkendorf. Für jedes Tier zahlten die Halter etwa 25 bis 80 Euro pro Jahr, je nach geschätztem Wert. Ausgezahlt wurden im „Schadensfall“ Summen bis maximal 2600 Euro, normalerweise aber deutlich weniger. „Meistens hat das eigentlich höchstens für die Tierarztrechnungen gereicht“, so Birkendorf. Aber früher war der Versicherungsverein wirklich mal eine Absicherung für die Bauern. Seinerzeit legte man gemeinschaftlich Geld zusammen. Wenn jemandes Ackergaul arbeitsunfähig wurde, kam das Tier zum Abdecker, und der Landwirt wurde aus der gemeinsamen Kasse entschädigt. Heute würde kaum noch ein Pferdebesitzer sein Tier zum Schlachter bringen. Außerdem ginge das auch so gut wie gar nicht mehr: Es ist normal, dass Pferde mit Medikamenten behandelt werden, die bei Schlachttieren nicht zugelassen sind.