Unsere Woche : Dringlichkeitsbeschlüsse – und noch lange keine Ende

Mirko Perkovic lässt nicht locker. Der Dinslakener Ratsherr der Partei „Die liberale Mitte“ (Limit) verstärkt den Druck auf Bürgermeister Michael Heidinger. Dem wirft er vor, dass dieser in Zeiten von Corona, in denen der Rat bislang nicht tagen konnte, dieses Gremium aushebelt und auf Dringlichkeitsentscheidungen setzt. Und das bei Themen, die nicht wirklich drängen, wo nicht zu erkennen sei, dass der Kommune erhebliche Nachteile oder Gefahren drohen würden, wenn nicht unverzüglich dazu ein Beschluss gefasst werde. Diese Problematik beinhaltet politischen Sprengstoff und kann den Dinslakener Verwaltungschef beschädigen. Denn eines ist doch wohl klar, ein Dringlichkeitsbeschluss sollte die Ausnahme sein, wenn aber gleich 14 davon an einem Tag getroffen werden, stimmt einen schon die bloße Anzahl nachdenklich. Unwillkürlich fragt man sich, ob da nicht das Mittel des Dringlichkeitsbeschlusses überstrapaziert wird.

Es sollte sich niemand darauf versteifen zu sagen, dass alles rechtens gewesen sei, weil das Verwaltungsgericht Düsseldorf den Eilantrag von Mirko Perkovic für unzulässig erklärt hat, dem Bürgermeister per einstweiliger Anordnung zu untersagen, die gefassten Dringlichkeitsbeschlüsse umzusetzen. Denn das Gericht hat nur festgestellt, dass Perkovic als einzelnes Ratsmitglied nicht befugt ist, diesen Antrag zu stellen. Den hätte nur der Rat stellen können, wie das Gericht in seiner Entscheidung dargelegt hat. Zudem hat das Verwaltungsgericht in seinen Ausführungen keinen Zweifel daran gelassen, dass nicht bei allen Dringlichkeitsentscheidungen, die gefasst wurden, die notwendigen Voraussetzungen für deren Erlass erkennbar seien. Natürlich sieht sich Mirko Perkovic daher in der Sache durch den Richterspruch aus Düsseldorf bestätigt.