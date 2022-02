Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen : Kerstin Löwenstein (SPD) zum Wohnen in Hünxe, zu Kies und zur L 4n

Kerstin Löwenstein in Hünxe. Sie tritt für den Wahlbezirk 59 an: Hünxe, Schermbeck, Hamminkeln und Wesel. Foto: Zehrfeld

Hünxe Die Landtagskandidatin fragt sich, ob die L 4n wirklich nötig ist. Und sie wendet sich gegen Flächenverbrauch – für Auskiesungen, aber auch für Wohnhäuser.

Kerstin Löwenstein zieht für die Sozialdemokraten in den Landtagswahlkampf. Sie sei bereit, „alles, was ich habe und was ich kann, in die Waagschale zu werfen“, sagt die 63-jährige SPD-Kandidatin. Für den Wahlbezirk 59 tritt sie an, das heißt: für Schermbeck, Hamminkeln, Wesel und Hünxe.

Seit 2005 ist Mitglied der SPD, ist nach eigenem Bekunden ein Riesenfan der Jusos, sie ist Diplomforstwirtin, hat als Waldpädagogin und Projektmanagerin gearbeitet. Die Themen Klima, Umweltschutz und Biodiversität liegen ihr besonders am Herzen. Aber auch die Arbeitsfelder „Schulen“ und „Bezahlbarer Wohnraum“. Und in sämtlichen Bereichen sieht sie auch Hünxer Interessen berührt.

„Wir haben sehr viele Familie, die auch in diesem Raum bezahlbare Wohnungen suchen“, sagt Kerstin Löwenstein. Gerade wegen Hünxes Stärken: „Ein Ort, der eine tolle Infrastruktur für Schulen und Bildung hat, der zieht junge Familien an.“ Und ein Eigenheim auf dem Land, „das ist ein Traum für viele“.

Aber: Bauland zu requirieren sei schwierig. Überhaupt ist Kerstin Löwenstein für „Nachverdichtung“, also für mehr Bebauung innerhalb bestehender Siedlungen, damit außerhalb weniger freies Land zubetoniert wird.

In diesem Sinne, meint sie, könnte Hünxe von Förderung profitieren, die innovative Ideen voranbringt. Denkbar seien beispielsweise Anlagen mit Gemeinschaftsgärten und gemeinsamen Spielplätzen: So könne man Wohnraum „zusammenschieben“ und trotzdem für Grün und freie Flächen sorgen, ohne dass jeder dafür das klassische Häuschen mit Garten braucht. Dass Hünxe auf dem Weg ist, unter dem Dach der Gemeindewerke eine kommunale Wohnungsgesellschaft zu gründen, sei eine gute Entwicklung.

Auch der Streit um weitere Auskiesungen steht ihr vor Augen. „Ich habe ein Problem damit, die Flächen so stark zu verbrauchen“, wiederholt sie. Außerdem sei der Konflikt um die geplante Landstraße L 4n „ein ganz dickes Brett“.

Das Land Nordrhein-Westfalen will diese neue Verbindung. Löwenstein hält dagegen: „Wir müssen vertiefen, ob es nicht doch andere Möglichkeiten gibt: Brauchen wir die Straße wirklich?“ Vor allem, wenn die Abgrabungen an den Tenderingsseen tatsächlich noch größer würden?

In Sachen Landwirtschaft sieht sie die Landesregierung in der Pflicht, mit der Gesellschaft in Dialog zu treten. Zum Beispiel, in dem sie dafür wirbt, regional einzukaufen und aufs Tierwohl zu achten. Regionale Vermarktung und ökologische Ansätze müssten stärker gefördert werden, „das ist eine Tendenz, die ich unterstützen möchte“.

Die Diskussion um den Wolf – in Hünxe immerhin ein wichtiges Politikum – sollte sich ihrer Meinung nach weniger um die „Entnahme“ drehen. Und zwar wegen der naturschutzrechtlichen Vorgaben: „Es geht faktisch nicht“, sagt sie. Und: „In dem Moment, wo dieser Wolf entnommen wird, werden andere herziehen.“ Es gebe aber Regionen, in denen Wölfe erfolgreich vergrämt worden seien. Das sei in der Region verschlafen worden, nun müssten vor allem die Weidetierhalter gut betreut werden.