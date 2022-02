Sturmschäden : In Hünxe stürzt ein Baum auf eine Garage

Dinslaken/Voerde/Hünxe Polizei und Feuerwehren hatten auch am Sonntag und Montag alle Hände voll zu tun. Bäume und andere Gefahrenquellen mussten beseitigt werden.

Insgesamt 31 Einsätze hat die Kreispolizei wegen des Sturms in der Zeit zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Montag, 6 Uhr, verzeichnet. Die Feuerwehren räumten Bäume von Straßen und sägten Äste ab, die zur Gefahr werden konnten. Der Sturm knickte Verkehrszeichen und Bauzäune um. In Hünxe stürzte ein Baum auf eine Garage. Die Einsatzkräfte der Dinslakener Feuerwehr mussten am Sonntag vier Mal im Zusammenhang mit Sturmschäden tätig werden. Lose Dachteile und Windbruch von Bäumen waren die jeweiligen Gefahrenquellen, die die Feuerwehr beseitigte. Ein Einsatz führte die Besatzung eines Fahrzeugs in eine Nachbargemeinde, um die dortige Wehr zu unterstützen, wie die Dinslakener Feuerwehr am Montag mitteilte.