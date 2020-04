Letzter Kontakt am 19. April : Familienvater aus Dinslaken vermisst – wer hat Ulrich Jaschke gesehen?

Dinslaken Seit einem langen Spaziergang mit einem Freund am Sonntag, 19. April, ist Ulrich Jaschke aus Dinslaken verschwunden. Seine Familie ist in großer Sorge. Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Am Nachmittag Sonntags 19. April, etwa gegen 16 Uhr, wurde Ulrich Jaschke zuletzt im Bereich des Dinslakener Hagenviertels gesehen. Er hatte einen langen, etwa zweistündigen Spaziergang mit einem Freund unternommen. „Die haben sich vor seiner Haustür verabschiedet. Dann ist er vor der Tür in seinen VW-Bus gestiegen und weggefahren. Wohin, weiß der Bekannte nicht“, schildert Polizeisprecherin Andrea Margraf.

Die getrennt lebende Ehefrau von Ulrich Jaschke wandte sich am nächsten Tag an die Polizei und meldete ihn als vermisst, weil sie nichts von ihm hörte. „Der Vermisste gilt als zuverlässig und gut durchorganisiert, so dass für die Angehörigen ein Verschwinden unerklärlich ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei zu dem Fall.