Bürger können an Online-Diskussion teilnehmen : SPD Hünxe warnt vor Folgen des Kiesabbaus

Hünxe Am 20. Januar können sich die Bürger an einer Online-Diskussion der SPD-Landtagsfraktion beteiligen. Dabei geht es um eine Rohstoffstrategie für Nordrhein-Westfalen.

„Ressourcen schonen, Flächen schützen, Heimat bewahren – NRW braucht eine Rohstoffstrategie!“ Unter diesem Titel diskutiert die SPD-Landtagsfraktion am Donnerstag, 20. Januar, ab 19 Uhr über den Kiesabbau . Interessierte können an der Online-Diskussion per Zoom teilnehmen. Darauf macht der Hünxer SPD-Vorsitzende Jan Scholte-Reh aufmerksam. Über die Adresse www.machen-wir.de/rohstoff können sich Bürger anmelden.

„Kies und Sand gehören zu den am meisten geförderten Rohstoffen in Deutschland. Beides ist am Niederrhein reichlich vorhanden“, sagt Scholte-Reh. Aktive Abgrabungen und renaturierte Baggerseen wie etwa die Tenderingsseen in Hünxe belegten dies überdeutlich. Die Bauwirtschaft boome mehr denn je und benötige einen beständigen Nachschub dieser Rohstoffe. Doch Rohstoffe und Flächen seien endlich. „Um unsere Umwelt und Landschaft zu schützen, müssen wir sorgsamer mit diesen Ressourcen umgehen und durch eine zirkuläre Wertschöpfung neue Perspektiven schaffen, in dem Bauschutt recycelt wird“, erklärt der Hünxer SPD-Chef.