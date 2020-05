Krefelder Museen : Deutsches Textilmuseum vergibt Preise für die kreativsten Masken

Krefeld Wer hat die schönste, wer die originellste Mund-Nasen-Schutzmakse? Das Textilmuseum dokumentiert, welche Entwicklung das vorgeschriebene Stoffaccessoire nimmt und prämiert kreative Ideen.

Diese Kreativität soll nun einfließen in eine Dokumentation dieses neuartigen Zubehörs, denn das Textilmuseum sammelt auch textile Erzeugnisse von aktueller, gesellschaftlicher Bedeutung. Und wenn es um das schützende Stück Stoff vor Mund und Nase geht, werde derzeit eine große Kreativität freigesetzt, die neben einer starken virtuellen Präsenz auch zum Handarbeiten und Nähen anrege. Dabei ist fürs Museum die fantasievolle Vielfalt der Gestaltung wesentlich, aber auch regionale Vorlieben für Stoffmuster, Dekore und deren Botschaften, die nun in Krefeld gesammelt werden. „Deshalb bitten wir die Menschen deutschlandweit, uns Portraitfotos von sich in ihren kreativen Masken zu senden“, wünscht sich die Museumsleiterin. Die Einsendungen werden gesammelt, archiviert und vor allem in den sozialen Netzwerken des Museums veröffentlicht.