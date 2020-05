Uelfebad in Radevormwald : Die Uelfebad-Brücke wird saniert

Info

Zeitraum Die Sanierungsarbeiten der Brücke läuft seit vergangener Woche. Nach der Fertigstellung des Gerüstes, folgen nun die eigentlichen Arbeiten. Das Technische Bauamt will die Arbeiten an der Brücke Mitte Mai, voraussichtlich am 15. Mai, fertigstellen. Während der Sanierung ist die Holzbrücke gesperrt. Spaziergänger müssen noch einige Wochen auf den Rundgang um das Uelfebad verzichten.