Rechtsanspruch ab 2026 : NRW-Schulministerin Feller macht den Ganztags-Ausbau zur „Chefinnen-Sache“

Düsseldorf Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat ihre großen Baustellen für die nächsten Monate skizziert. Es geht um die Folgen der Pandemie für junge Menschen, um mehr Geld für viele Lehrkräfte und um die Vorbereitungen auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

In ihrer elften Woche im Amt – sie rechne noch in Wochen, sagt sie – stellte sich NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) den Fragen der Politik im Schulausschuss des Landtages. Dies sind einige Schwerpunkte für die Arbeit der Landesregierung in den kommenden Wochen: