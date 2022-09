„Das ist uns ein Herzensanliegen“ : NRW-Schulministerin macht Druck bei Angleichung der Lehrergehälter

Düsseldorf Elf Wochen ist die neue schwarz-grüne Landesregierung im Amt. Die Schulministerin steht unter besonderer Beobachtung. Bei einem zentralen Koalitionsversprechen macht sie Druck. Ansonsten bildet sie erst einmal Arbeitsgruppen.

Die neue nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) will trotz düsterer Finanzprognosen bis zu den Herbstferien erste Schritte zur Angleichung der Eingangsbesoldung für alle Lehrkräfte einleiten. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) habe das für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit zugesagt, sagte Feller am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags. „Die ersten 100 Tage sind Anfang der Herbstferien zu Ende.“

Ihr Ministerium arbeite mit „Hochdruck“ an einer Lösung. Sie sei dazu in „engem Austausch“ mit dem Finanzministerium. „Ich bin guten Mutes“, sagte Feller. „Das ist uns ein Herzensanliegen.“ Für Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe I sei die Angleichung der Gehälter auf die Stufe A13 eine „wichtige Botschaft und Wertschätzung, die sie verdient haben“. Bisher werden in NRW Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen schlechter bezahlt als Lehrer der gymnasialen Oberstufe.