Corona-Maßnahmen im Gesundheitswesen : NRW-Städtetag fordert Impfpflicht nur noch für Berufseinsteiger

Exklusiv Düsseldorf Der Städtetag verliert die Geduld bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Sein Vorschlag: Für Menschen, die beruflich neu in den Gesundheitsbereich einsteigen, sollte sie weiter gelten.

Seit Mitte März müssen sich die Beschäftigten in zahlreichen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen verpflichtend gegen Corona impfen lassen. Das trifft Pflegeheime, aber auch Arztpraxen. Weigert sich der Beschäftigte, müssen die Gesundheitsämter Verwaltungsverfahren in die Wege leiten, an deren Ende ein Tätigkeits- und Betretungsverbot stehen kann – theoretisch jedenfalls. In der Praxis hat die Impfpflicht bislang zu höherem Verwaltungsaufwand, jedoch kaum zu personellen Konsequenzen geführt. Die Regelungen laufen zum Ende des Jahres aus.