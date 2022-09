Kommunale Haushalte : NRW plant Bilanztrick für Ukraine und Corona-Kosten

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) will die Praxis bei den Corona-Kosten nicht nur verlängern, sondern auch auf die Folgen der Ukraine-Krise ausweiten. Der Schritt gilt als umstritten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Exklusiv Düsseldorf Kommunalministerin Ina Scharrenbach will den Städten und Gemeinden erlauben, noch länger die Corona-Kosten aus ihren Haushalten herauszurechnen. Das System soll zudem auf die Ukraine-Kosten ausgeweitet werden. Steuerzahlerbund und Opposition sind entsetzt und werfen der CDU-Politikerin Bilanzfälschung vor.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will den Kommunen erlauben, aus ihren Haushalten die Folgekosten für die Ukraine-Krise rauszurechnen. Finanzexperten sprechen in diesem Zusammenhang von Bilanztrickserei und werfen der Landesregierung vor, die Schulden auf künftige Generationen zu verlagern.

Ein Sprecher von Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) sagte dagegen unserer Redaktion, die Ministerin habe in der vergangenen Woche die Bürgermeister darüber informiert, dass beabsichtigt sei, die Regelungen der Isolierung für die Corona-Kosten zu verlängern und um Effekte aus dem Krieg gegen die Ukraine zu erweitern. „Ein Gesetzgebungsverfahren befindet sich derzeit in der Erarbeitung.“ Vorausgegangen seien zahlreiche Anschreiben aus der kommunalen Familie, die um eine Verlängerung der in der Corona-Pandemie eingeführten Bilanzierungshilfe gebeten hätten. „Die kommunale Haushaltswirtschaft ist derzeit – wie bei Bürgern und Unternehmen – durch Unsicherheit infolge steigender Energiepreise und der Inflation geprägt. Hinzu kommen weitere Unwägbarkeiten, beispielsweise ob die Bundesregierung die Stadtwerke – wie von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen eingefordert – unter den Bundes-Schutzschirm nimmt oder nicht“, so der Sprecher. Daher gelte es, für die Kommunalhaushalte in Bezug auf die Haushaltsplanung 2023 und die Folgejahre im Rahmen der Landeszuständigkeiten Sicherheiten, soweit es zu diesem Zeitpunkt möglich ist, zu geben. „Die Rückmeldungen aus der kommunalen Familie zu einer Fortgeltung und Aufweitung der Isolierung sind weitaus überwiegend positiv bis sehr positiv“, so der Sprecher.

Info Rekordzuweisungen für 2023 erwartet Pläne Die Landesregierung will den Kommunen im kommenden Jahr insgesamt Zuweisungen in Höhe von rund 15,35 Milliarden Euro und damit rund 1,3 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2022 zuweisen. Laut den Kommunen reicht die aber bei weitem nicht, um die Krisenfolgen und Transformationserfordernisse zu bedienen. Ablauf Derzeit wertet das Kommunalministerium die Verbändeeinlassungen aus, dann werden die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes im Landtag beraten.

Dagegen sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW, Soests Bürgermeister Eckhard Ruthemeyer (CDU), in den Kommunen löse die Maßnahme sehr gemischte Gefühle aus: „Einerseits können sie über diesen Mechanismus ihre Handlungsfähigkeit erhalten. Andererseits häufen sie Schulden an und verlagern ihre Probleme nur in die Zukunft. Es bleibt dabei: Wenn von Bund und Land nicht mehr kommt, wird es düster für die Kommunen in NRW.“ Ruthemeyer forderte eine Unterstützung der NRW-Kommunen über das bisher angekündigte Maß hinaus: „Am Ende führt kein Weg daran vorbei, dass die Kommunen eine deutlich bessere finanzielle Grundausstattung brauchen, im Kern einen größeren Anteil an den Steuereinnahmen. Wir fordern das seit Jahren, damit die Kommunen endlich wieder eigenständig handeln können, anstatt am Tropf neuer Förderprogramme zu hängen.“

Die SPD reagierte mit drastischer Kritik: „Langsam läuft Frau Scharrenbach Gefahr, ihr Betriebswirtschaftsdiplom von der Fachhochschule aberkannt zu bekommen. Ihre Vorschläge haben nämlich mit den Grundlagen ordentlicher Buchhaltung überhaupt gar nichts mehr zu tun“, sagte Justus Moor, kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion. „Was sie vorschlägt ist nichts anderes als Bilanzfälschung.“

Helfen würden die Vorschläge auch nur auf dem Papier. „Echte finanzielle Probleme werden in den kommunalen Bilanzen in einem Schattenhaushalt geparkt, und die Bilanz so frisiert. Echtes Geld für die echten Probleme bekommen die Kommunen dadurch aber nicht“, sagte Moor. „Was Frau Scharrenbach macht ist nicht anderes als die Kommunen in eine neue Altschuldenkrise zu stürzen – mit Ansage und sehenden Auges. Es braucht echtes Geld vom Land und keine haushaltstechnische Beruhigungspille."