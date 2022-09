Insolventer Toilettenpapierhersteller : Hakles Hilferufe verhallten

Ein Schild steht vor der Zentrale des Hygienepapier-Herstellers Hakle. Foto: dpa/Wolf von Dewitz

Düsseldorf Unternehmensleitung und Branchenverband wandten sich früh an die Politik, um auf die Folgen der Energiekrise hinzuweisen. Ein Hilfsantrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle scheiterte laut Management. Die Folgen.

Der Brief des Hakle-Geschäftsführers Volker Jung an NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), ihren Parteifreund und Amtskollegen auf Bundesebene, Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ist ein vergeblicher Hilferuf in letzter Minute. Das Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, ist datiert auf den 29. August und hat die Betreffzeile „Dringende Anfrage zur Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft“. Darin schildert Jung, wie sein Unternehmen, aber auch der zuständige Verband frühzeitig auf die problematische Situation der papierverarbeitenden Industrie hingewiesen und sich ebenso vergeblich um versprochene Staatshilfen bemüht hätten.

„Die Not ist angesichts der aktuellen Entwicklungen in den Energiemärkten so groß geworden, dass ich für Hakle entscheiden muss, ob und in welche Richtung ich das Unternehmen noch lenken kann.“ Es gehe schlicht um die Existenz der Organisation als Ganzes und der Familien, die es ernähre – auch wenn das lediglich 200 Arbeitsplätze betreffe; man zwar systemrelevante Produkte erzeuge, aber nicht als „too big to fail“ gelte. Am 5. September musste der Düsseldorfer Toilettenpapierhersteller Insolvenz anmelden.

Info Traditionsunternehmen seit 1999 in Düsseldorf Anfänge 1928 gründet Hans Klenk in seiner Heimatstadt Ludwigsburg eine Fabrik für Toilettenpapier. Produktentwicklung Hakle bringt 1972 das erste dreilagige und zehn Jahre später das erste vierlagige Toilettenpapier auf den Markt – 1977 mit der Erfindung von Hakle Feucht. Umzug 1999 verlegt der damalige Inhaber-Konzern die Hakle-­Herstellung nach Düsseldorf-Reisholz, an einen bereits seit 1905 existierenden Standort für Papiererzeugung.

Jung verweist darauf, dass sein Unternehmen als eine der ersten Firmen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) einen Antrag auf Unterstützung gestellt hätte. „Am 18. Juli 2022 lag unser Antrag vor. Bis heute ist laut Presseberichten von 69 Anträgen ein einziger genehmigt worden und eine Zahlung von 20.000 Euro geleistet worden.“ Hakle habe mehrfach nachgefragt und lediglich die Antwort erhalten, dass aktuell zunächst die IT-Infrastruktur aufgebaut werde. Die angekündigten Hilfen seien damit nicht verfügbar.

Der Wirtschaftsverband der rheinisch-westfälischen papiererzeugenden Industrie hatte sich dabei schon zu Jahresbeginn an die Landespolitik gewandt. Zunächst an den damaligen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP): „Wir möchten Sie darum bitten, dass Unternehmen, die bedingt durch die Energiepreis-Hausse in unmittelbare Widrigkeiten geraten, finanzielle Unterstützung erhalten können“, hieß es dort unter anderem. Pinkwart möge sich dafür bei der Bundesregierung und der EU-Kommission einsetzen.

Am 16. August schrieb der Verband erneut an die Landesregierung, diesmal an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Darin verwiesen der Vorsitzende Martin Krengel und Geschäftsführer Martin Drews auf die drohenden Belastungen durch die Gasumlage und forderten die staatliche Stützung systemrelevanter Unternehmen „ähnlich wie in der Banken- und Coronakrise“.

Das NRW-Wirtschaftsministerium erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, man habe seit Jahresbeginn mehrfach in Kontakt mit Hakle gestanden. „Für Unternehmen der energie- und handelsintensiven Industrien hat der Bund ein Energiekostendämpfungs-Programm auf den Weg gebracht, dessen Zuschüsse seit Mitte Juli 2022 beantragt werden können“, sagte ein Sprecher mit Verweis auf das Programm beim Bafa – also jenem Programm, um das sich Jung nach eigenen Angaben vergeblich bemüht hatte. Das Unternehmen arbeite daran, im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung entsprechende Sanierungsschritte einzuleiten und die Zukunft zu sichern, so der Ministeriumssprecher. „Wir stehen dem Unternehmen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung.“ Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, es habe „mehrfach Rückfragen bei dem Unternehmen wegen fehlender Angaben und Unterlagen“ gegeben. Das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sei nicht über eine unmittelbar bevorstehende Insolvenz informiert worden.

Die Vorgänge rund um Hakle führen nun zu bohrenden Nachfragen bei Vertretern der Landespolitik. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, André Stinka, sagte unserer Redaktion: „Mit eindringlichen Appellen haben sich Branchenvertreter an die Regierung Wüst gewandt. Doch es drängt sich der Verdacht auf, dass die Landesregierung weggeschaut und Hilfegesuche überhört hat.“ Denn industriepolitische Maßnahmen und Reaktionen des Ministerpräsidenten und seiner Regierung seien nicht bekannt.

Stinka forderte, die Landesregierung sollte den Eindruck ausräumen, dass sie unverschuldet in Not geratene Unternehmen und ihre Beschäftigten im Stich lasse. „Sollte eine passive Industriepolitik tatsächlich die Linie von Schwarz-Grün sein, ist das eine schlechte Nachricht für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. In der aktuellen Lage braucht es eine Landesregierung, die den Wirtschaftsstandort stützt, statt unbeantwortete Briefe zu horten.“

Die SPD will es genauer wissen und hat eine entsprechende Anfrage an das Land gestellt, die unserer Redaktion vorliegt. Darin fordert sie Auskunft darüber, seit wann die Landesregierung und Ministerpräsident Wüst Informationen zu einer möglichen Insolvenz von Hakle bekannt gewesen seien und was unternommen worden sei, um das Unternehmen zu unterstützen.