Schulen in NRW: Städte rufen für Digitalisierung nur zögerlich Geld ab

Düsseldorf Das Programm „Gute Schule“ sieht zwei Milliarden Euro für Sanierung, Ausbau und Digitalisierung der Schulen in NRW vor. Aber nur wenig Geld fließt bisher für Tablets oder W-Lan. Die Schulministerin ist unzufrieden.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) drängt die Kommunen im Land, mehr Geld für die Digitalisierung der Schulen auszugeben. „Wir haben das Programm ,Gute Schule 2020‘ so geändert, dass die Mittel auch für Digitalgeräte verwendet werden können“, sagte Gebauer unserer Redaktion: „Ich wünsche mir, dass mehr Kommunen davon Gebrauch machen.“ Bisher seien von den zwischen Januar 2017 und Juni 2018 abgerufenen 333 Millionen Euro allerdings nur 15 Prozent in die Digitalisierung geflossen.

Der Chef des Lehrerverbands Bildung und Erziehung NRW, Stefan Behlau, sagte, man begrüße jede Unterstützung der Landesregierung bei „Gute Schule 2020“. Angesichts von Investitionsstau, Personalmangel in der Verwaltung und der vollen Auslastung vieler Handwerksbetriebe gelte aber: „Gegebenenfalls muss das Projekt in die Verlängerung.“ Die erweiterten Verwendungsmöglichkeiten seien zweischneidig: „Auf der einen Seite ist der Bedarf an digitalen Endgeräten enorm. Auf der anderen Seite sind die maroden Schulen vielerorts unübersehbar.“ Über die richtige Verwendung des Geldes müsse „mit einem bedachten Blick in die Zukunft vor Ort“ entschieden werden.