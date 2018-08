Dieselfahrverbote in Düsseldorf soll es nicht geben

Zehntausende Autofahrer können aufatmen: Trotz schlechter Luft wird es in der NRW-Landeshauptstadt erst einmal keine Fahrverbote geben. Doch Klagen von Verbänden drohen.

Zulassungen Am 1. Januar 2018 waren in Düsseldorf 112.286 Diesel-Pkw zugelassen. Davon waren 42.286 nach Euro 6 und 36.438 nach Euro 5 eingestuft, die übrigen Euro 4 oder darunter. Autos aus dem Umland kommen hinzu.

Der Verzicht der Bezirksregierung auf den radikalen Schritt ist noch aus einem zweiten Grund riskant. Dem Vernehmen nach geht die Behörde nicht davon aus, dass die Höchstwerte bis zum vorgeschriebenen Zieldatum im Jahr 2020 ohne Fahrverbote sicher eingehalten werden können. „Die Deutsche Umwelthilfe wird sicher klagen“, sagte Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte aus Duisburg. Er wies darauf hin, dass an der Corneliusstraße in Düsseldorf die bundesweit neunthöchsten Werte gemessen würden. „Das ist zwar nicht so extrem wie in Hamburg oder Stuttgart, wo Fahrverbote schon beschlossen sind, aber eine schnelle Erholung der Luft ohne Maßnahmen gegen ältere Dieselwagen kommt mir fast undenkbar vor.“