ZAC NRW: Stärkere Strafverfolgung von Cyberkriminalität in NRW

Stärkere Strafverfolgung von Cyberkriminalität in NRW

Eine Frau schaut sich eine Mauer an, auf die sogenannte «hate speech» gedruckt ist. Die Mauer ist Teil einer Aktion einer Hilfsorganisation (Archivfoto). Foto: dpa/Britta Pedersen

Köln Hakenkreuze, Beschimpfungen von Religionen und Volksverhetzung im Internet – nicht nur die Bandbreite, mit der sich die Staatsanwälte der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW (ZAC NRW) auseinandersetzen müssen, ist groß, auch die Zahl der Fälle steigt.

„Die Bekämpfung von Cyberkriminalität kann nur als gesamtgesellschaftlicher Prozess gelingen“, sagte Oberstaatsanwaltschaft und ZAC-NRW-Leiter Markus Hartmann. Die Anzeigen bleiben für die Hass-Kommentatoren im Netz nicht ohne Folgen. Im Juni hat es eine Reihe von Hausdurchsuchungen gegeben – entsprechende Gerichtsverfahren sollen folgen. NRW ist das erste Bundesland, welches das Thema Hass im Netz in dieser Form angeht“, erklärt Dirk Wedel, Staatssekretär im NRW-Justizministerium. Allerdings gebe es deutlich mehr Arbeit. Aus diesem Grund will das Land stärker in die Strafverfolgung von Cyberkriminalität investieren. Bis zum Jahresende wird sich die Zahl der bei der ZAC NRW ermittelnden Staatsanwälte auf 21 vervierfachen.