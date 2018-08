NRW: Weniger Kommunen mit Krisenhaushalt - Zahl sinkt seit 2017 um zehn

Düsseldorf Trotz sprudelnder Steuereinnahmen sinkt die Zahl der nordrhein-westfälischen Kommunen mit Krisenhaushalt nur langsam.

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) sagte unserer Redaktion: „Im vergangenen Jahr waren 167 Kommunen in der Haushaltssicherung, die sich ihre Finanzplanung also von einer Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Das sind zehn weniger als vor fünf Jahren. Ende Juni waren nur noch 156 Gemeinden in der Haushaltssicherung.“ Scharrenbach bewertet die Zahlen so: „Die Finanzlage in den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen wird deutlich besser, aber die Kommunen sind noch nicht über den Berg.“