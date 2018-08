NRW-Ministerin will Neubau im Kampf gegen Wohnungsnot ankurbeln

Interview Ina Scharrenbach : „Eigentum ist ein Garant für bezahlbares Wohnen“

Im Kampf gegen die Wohnungsnot will NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach die Kauf- und Baupreise für Immobilien senken. Aber die Mietpreisbremse soll in NRW trotzdem bald Geschichte sein.

Sommerferien. Der Parkplatz vor dem Kommunalministerium ist leerer als sonst, und auch auf den Fluren im Haus nicht viel los. Ina Scharrenbach (CDU) nimmt am Kopfende des Besprechungszimmers in ihrem lichtdurchfluteten Ministerbüro Platz. Ohne Unterlagen und mit abwartend heiterer Miene.

Bundesjustizministerin Katarina Barley will die Immobilienpreise senken. Künftig sollen die Verkäufer den Makler selbst zahlen. Gute Idee?

Scharrenbach Wer bestellt, bezahlt. Das gilt ja über alle politischen Ebenen und insofern ist das ein Ansatzpunkt, über den man nachdenken kann.

Was gehen die Immobilienpreise die Politik überhaupt an?

Scharrenbach Die nordrhein-westfälische Landesregierung legt großen Wert darauf, dass junge Familien mit Kindern Wohnraum im Eigentum bilden können. Eigentum ist immer noch ein Garant für bezahlbares Wohnen. Zu hohe Immobilienpreise sind immer auch ein Indikator für knappen Wohnraum.

Gibt es nicht bessere Möglichkeiten, die Kaufpreise zu senken?

Scharrenbach Die Grunderwerbssteuer ist natürlich ein Thema. Drei Länder haben den höchsten Steuersatz bei der Grunderwerbssteuer. NRW gehört mit 6,5 Prozent dazu. Wir haben uns im Koalitionsvertrag des Landes darauf verständigt, auf Bundesebene dafür einzutreten, dass es einen Freibetrag in der Grunderwerbssteuer gibt. Der Bundesratsantrag liegt vor. Das, was das Land tun kann, hat das Land bereits getan.

Nein. Sie könnten die Grunderwerbsteuer einfach im Alleingang senken...

Scharrenbach Die Grunderwerbssteuer ist die einzige Steuerquelle des Landes. Wir haben den Bürgern zugesagt, die innere Sicherheit zu stärken, die Bildung weiter zu verbessern, die Kommunalfinanzen soweit wie möglich zu ordnen. Deshalb können wir die Grunderwerbssteuer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht senken, aber die Landtagsperiode geht bis 2022.

Bis dahin werden Sie die Grunderwerbsteuer senken?

Scharrenbach Wir beobachten sehr aufmerksam, was sich in der Finanzplanung tut und achten auch sehr aufmerksam darauf, was sich auf Bundesebene in Zusammenhang mit dem Thema Immobilien entwickelt. Das ist wichtig, da man ansonsten zu viel oder zu wenig tut. Deswegen sind die anstehenden Gespräche zwischen Ländern und Bund über eine Vereinbarung über zu bauende Wohnungen wichtig, da sich dann das komplette Bild zeigen wird.

Also senkt Schwarz-Gelb?

Scharrenbach (lacht) Sie wissen, dass wir für den Freibetrag eintreten bei der Grunderwerbssteuer. Deshalb hängt es zurzeit eben am Bund, denn wir dürfen einen Freibetrag als Land nicht einseitig einführen.

Aber sie können die Grunderwerbssteuer doch auch einfach so senken, ohne Freibetrag.

Scharrenbach Ja, korrekt. Ich kann mir vorstellen, dass die Bürger bis 2022 eine Entlastung bei der Grunderwerbssteuer bekommen.

Wie viele Wohnungen fehlen aktuell in NRW?

Scharrenbach Wir sind gerade dabei, den aktuellen Wert aufzubereiten. Die letzte Schätzung stammt aus 2015, und da wurde prognostiziert, dass bis 2020 jährlich 80.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen gebaut werden müssen. Tatsächlich wurden in den vergangenen beiden Jahren insgesamt nur etwa 45.000 Wohnungen gebaut. Die Prognosen standen allerdings unter der Prämisse der hohen Zuwanderung 2015, die wir jetzt nicht mehr haben.

Wann gibt es in NRW ausreichend Wohnraum?

Scharrenbach Es wird immer Menschen geben, die Wohnraum suchen. Ausreichend wäre für mich, wenn die sehr hohen Mietpreissteigerungen, die wir derzeit vor allem in einigen Großstädten – etwa Düsseldorf - erleben, sich normalisieren. Das bekommen wir nur hin, wenn in allen Segmenten mehr gebaut wird. Das geht aber nur, wenn bebaubare Grundstücke zur Verfügung stehen, Baugenehmigungen schneller erteilt und bürokratische Hürden beseitigt werden. Impulse erwarten wir von der Baukostensenkungskommission.

Wann und warum wollen Sie die Mietpreisbremse abschaffen?



Scharrenbach Die Mietpreisbremse wirkt nicht, so wie sie hier auf den Weg gebracht wurde. In Köln steigen die Mietpreise unverändert, und es gibt noch viele andere unverändert angespannte Wohnungsmärkte in NRW. Wir sagen: Mehr Wohnungsbau in allen Segmenten. Nur dadurch bekommen wir die Preise entspannt. Ende 2018 erwarten wir ein Urteil aus Karlsruhe zur grundsätzlichen Zulässigkeit der Mietpreisbegrenzungsverordnung des Bundes.

Aber Sie schaffen die Mietpreisbremse bis 2022 noch ab?

Scharrenbach Das ist Gegenstand des Koalitionsvertrages.

Das heißt ja nichts.

Scharrenbach Ja, doch. Verträge sind umzusetzen.

Nirgendwo in Deutschland ist die kommunale Gewerbesteuer höher als in NRW. Warum sind die Kommunen in NRW so gierig?

Scharrenbach Die Kommunen in NRW haben im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel mehr Aufgaben zu tragen. Dafür brauchen Sie die entsprechenden Mittel.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Scharrenbach Es gibt nirgendwo so viele Jugendämter wie in NRW.

Sie fordern vom Bund mehr Geld für die NRW-Kommunen….

Scharrenbach Ja, weil ein großer Teil der Belastung der Kommunen – insbesondere aus der Sozialgesetzgebung - durch den Bund veranlasst ist.

Trauen Sie sich auch, eine konkrete Summe zu fordern?

Scharrenbach Gegen Jahresende wird ein aktueller Kommunalfinanzbericht vorliegen. Auf dieser Grundlage können wir dann Konsequenzen für die künftige finanzielle Unterstützung der Kommunen ziehen.

Wie viele Kommunen dürfen überhaupt noch eigenständig entscheiden?

Scharrenbach Im vergangenen Jahr waren 167 Kommunen in der Haushaltssicherung, die sich ihre Finanzplanung also von einer Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Das sind zehn weniger als vor fünf Jahren. Ende Juni waren nur noch 156 Gemeinden in der Haushaltssicherung. Die Finanzlage in den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen wird deutlich besser, aber die Kommunen sind noch nicht über den Berg.

Müssen die Kommunen mit einem Altschuldenfonds entlastet werden?

Scharrenbach Wir setzen uns mit dieser Problematik sehr intensiv auseinander. Wir haben innerhalb der Landesregierung noch keine abgeschlossene Meinung.

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zum dritten Geschlecht verabschiedet. Wie stehen Sie als Gleichstellungsministerin dazu?

Scharrenbach Für mich ist entscheidend, mit wie viel Respekt die Geschlechter miteinander umgehen. Ich halte viel davon, dass Menschen einander vernünftig und gleichberechtigt begegnen. Dazu gibt es einen grundgesetzlichen Auftrag - und dann braucht es bestimmte gesetzliche Initiativen nicht.