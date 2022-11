Aggressive Schüler, wütende Eltern : Lehrkräfte in NRW erleben besonders häufig Gewalt

Düsseldorf Völlig überlastete Kollegien und Attacken durch aggressive Schüler oder Eltern: Laut einer aktuellen Umfrage spitzen sich die Probleme an den Schulen in NRW auf alarmierende Weise zu.

Es gibt Drohungen in der Klasse oder Schmähungen im Internet. Eltern treten aggressiv auf den Plan, weil sie mit der Notengebung nicht einverstanden sind, oder „Querdenker“ bauen sich vor Schulen auf und nehmen Beschäftigte wegen Corona-Maßnahmen ins Visier. Lehrkräfte in NRW erleben im bundesweiten Vergleich besonders häufig psychische oder körperliche Gewalt. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Befragung unter Schulleitungen, die der Verband „Bildung und Erziehung“ (VBE) am Freitag vorgestellt hat.

„Geht es um Gewalt an Schulen, belegt Nordrhein-Westfalen in der Schulleitungsbefragung den ersten Platz“, resümierte Stefan Behlau, NRW-Landeschef des VBE. So sei es in drei Vierteln der NRW-Schulen im Laufe der vergangenen fünf Jahre zu nicht-körperlichen Attacken auf Personal gekommen. In fast der Hälfte der Schulen wurden in diesem Zeitraum Beschäftigte körperlich angegriffen.