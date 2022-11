Offener Ganztag : Klever Grundschul-Eltern fordern mit Petition bessere Betreuung

Kleve Mit einer Petition wollen Eltern den Ausbau des Offenen Ganztags in Kleve beschleunigen. Sie brauchen 770 Unterschriften. Worum es geht.

Insgesamt warten 95 Kinder – 53 für einen Platz im Offenen Ganztag, 42 für die sichere „Betreuung von 8-1“ – weil es nicht ausreichend räumliche Kapazitäten gibt. „Wenn man für sein Kind also einen Platz an der Wunsch-Grundschule bekommen hat, ist noch lange nicht sicher ist, dass man auch eine Übermittagbetreuung bekommt“, sagt Klung. Deshalb wolle man mit den Unterschriften der Petition die Forderung unterstützen, dass die Stadt Kleve als Schulträger bis zum Beginn des Schuljahres 2023/24 das selbstgesteckte Ziel einer 75-Prozent-Betreuung durch die Aufstockung der Betreuungs-Kapazitäten mittels Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten sowie personeller Verbesserungen umsetze, damit den Eltern die Gelegenheit gegeben wird, ihrer Berufstätigkeit wieder nachgehen zu können, wie die Eltern in der Petition formulieren.

Die Petition richtet sich an Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing und erinnert ihn an sein Wahlversprechen, genügend Raum für die OGS-Betreuung an den Klever Schulen zu schaffen. Die wird inzwischen in Kleve auch an vielen Schulen gewährleistet, aber eben nicht an allen. Allein an der Willibrordschule in Kellen warten 35 Grundschulkinder auf einen Platz. Wobei hier Entlastung in Sicht ist: Der 6,9 Millionen Euro teure Ausbau der Schule auch mit OGS-Räumen soll im Dezember 2023 fertig werden.