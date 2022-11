Solinger Aktionswoche gegen Gewalt : Das orangene Zeichen gegen Gewalt

Wollen mit Plakaten sensibilisieren (v.l.n.r.): Christian Scherer vom Runden Tisch gegen häusliche Gewalt, Karen Leiding und Sandra Ernst. Foto: Carolin Streckmann

Solingen Ende November machen Plakate, Veranstaltungen und die Farbe Orange wieder auf Gewalt aufmerksam. Ein Schwerpunkt in Solingen liegt diesmal auf dem Sport.

Jede vierte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben häusliche oder sexuelle Gewalt. Jeden Tag versucht ein Mann hierzulande, eine Frau zu töten. Auf diese Zahlen verweist die Gleichstellungsstelle der Stadt anlässlich der Aktionswoche gegen Gewalt. Auch das Sicherheitsgefühl von Frauen ist vor allem nachts geringer als das von Männern, wie ein am Dienstag vorgestellter Bericht des Bundesinnenministeriums sowie des Bundeskriminalamts zeigt. All das zeige, warum auch in diesem Jahr Aktionen zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25. November nötig seien, findet Sandra Ernst, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt.

Dieses Jahr sei es „vielleicht noch stärker ein Thema als zuvor, wenn man sich die weltpolitische Lage anguckt“, so Ernst. In der Ukraine werden Frauen und Kinder zur Flucht gedrängt, Vergewaltigungen seien im Rahmen des Krieges keine Seltenheit. Ein anderes Beispiel spiele sich derzeit im Iran ab. „Dort erleben wir ein Aufbegehren gegen Unterdrückung von Frauen und Menschen im Allgemeinen“, sagt Ernst. Und auch in Deutschland sei das Thema Gewalt weiterhin relevant. Nicht zuletzt im Sport.

Info Hilfetelefone für Frauen und Männer bei Gewalt Nummern Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist rund um die Uhr erreichbar. Es bietet Beratung in 17 Sprachen per Telefon, Mail oder Chat an (0800 116 016). Das Hilfetelefon Gewalt an Männern ist zu den Sprechzeiten montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr erreichbar (0800 123 9900).

Der spielt dieses Jahr in der Solinger Aktionswoche eine wichtige Rolle. Denn auch hier komme es immer wieder zu Gewalt, wie nicht zuletzt eine Studie über sexualisierte Gewalterfahrungen im Leistungssport gezeigt habe. Die Stadt kooperiert mit dem Solinger Sportbund und dem Fußballkreis Solingen im Fußballverband Niederrhein. „Wir legen den Schwerpunkt auf den Fußball. Hier hatten die Vereine bereits eine Charta für das Miteinander verabschiedet“, sagt Karen Leiding, Geschäftsführerin des Solinger Sportbundes.

Unter dem Motto „Nein zu Gewalt im Sport“ ist zwischen dem 15. und dem 24. November eine Plakataktion geplant. Am 22. November wird außerdem um 16.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Schwertstraße das interaktive Theaterstück „Anne Thore“ gezeigt, das sexualisierte Gewalt im Fußball behandelt. Und schließlich werden an dem Wochenende vom 25. bis zum 27. November die Solinger Vereine zu den Fußballspielen orangene Armbinden tragen. „Es ist hoffentlich eine wirksame Maßnahme, um ins Gespräch über das Thema zu kommen“, erklärt Leiding.