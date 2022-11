Weiterführende Schulen in Radevormwald : Viertklässler stehen vor einer wichtigen Entscheidung

Radevormwald Die Stadt möchte für Eltern der Viertklässler ein wichtiger Gesprächspartner bei der Suche nach einer geeigneten weiterführenden Schule sein und lädt zu einem großen Informationsabend ein.

Wichtig zu wissen: In Radevormwald können derzeit alle Schulabschlüsse absolviert werden. „Der Informationsabend zu den Schulformen der weiterführenden Schulen möchte auf das Bildungsangebot in Radevormwald aufmerksam machen“, heißt es dazu in der Einladung. Jedem Kind, egal welche Grundschulempfehlung ausgesprochen wurde, kann in Radevormwald eine geeignete Schulform angeboten werden. Je nach Empfehlung können Schüler in Radevormwald an der Sekundarschule oder am Theodor-Heuss-Gymnasium angemeldet werden.