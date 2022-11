NRW-Innenminister : Reul hat „null Verständnis“ für Pläne zur Gras-Legalisierung

Düsseldorf NRW Innenminister Herbert Reul hält nichts von den Plänen der Ampel-Koalition zur Freigabe von Cannabis. „Die Grundstimmung in der Bevölkerung wird ja sein: „Ist legalisert, ist nicht schlimm““, sagt der CDU-Politiker. „Das halte ich für einen Fehler.“

„Egal, wo Sie hingucken, alle sagen: „Das ist unverantwortlich, weil das gesundheitsschädigend ist““, sagte der Minister mit Verweis auf die Äußerungen von Medizinern am Donnerstag den NRW-Lokalradios. „Jeder weiß, dass Jugendliche besondere Probleme damit haben.“ Etwa die Bundesärztekammer oder der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte lehnen die Legalisierungs-Pläne ab. „Ich habe noch nie verstanden, wie Drogenkonsum zu mehr Gesundheits- und Jugendschutz führen soll“, sagte Reul. „Das ist doch irgendwie absurd, was da veranstaltet wird. Also ich habe da null Verständnis für.“