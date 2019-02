Vorerst keine Rodung: Laschet gibt Hambacher Forst Garantie bis 2020

Düsseldorf Er habe eine schriftliche Zusage von RWE für ein Moratorium erhalten, sagte der Ministerpräsident im Landtag. Bis zum Herbst 2020 werde der Wald nicht gerodet. An die Aktivisten appellierte Laschet.

Der Energiekonzern RWE hat für den Hambacher Forst unabhängig von anstehenden Gerichtsentscheidungen einen Rodungsstopp bis 2020 zugesagt. Das Unternehmen habe die Entscheidung, in der Rodungssaison bis Frühjahr 2020 nicht abzuholzen, auf Bitten der Landesregierung im Sinne einer Befriedung der Konflikte getroffen, erklärte RWE am Mittwoch auf Anfrage. Danach dürfte erst im Herbst wieder gerodet werden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Vormittag in einer Unterrichtung der Landesregierung über die Beschlüsse der Kohlekommission zum Ausstieg aus der Braunkohle: „Ab heute gilt ein Rodungsmoratorium für den Hambacher Forst“.“ Laut Laschet gilt das Moratorium bis zum Herbst, also bis zu nächsten Rodungssaison.