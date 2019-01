Ausstieg aus der Braunkohle: RWE-Chef rechnet mit „signifikantem Stellenabbau“

Exklusiv Düsseldorf Was bedeutet der Braunkohleausstieg für Mitarbeiter der Energiekonzerne und ihre Arbeitsplätze? Im Interview sagt RWE-Chef Schmitz, er rechne mit erheblichem Stellenabbau - und das schon in naher Zukunft.

Rolf Martin Schmitz Das Ergebnis hat Licht und Schatten. Auf jeden Fall ist es gut, dass die Kommission ein fast einstimmiges Ergebnis erreicht hat. Denn wir brauchen einen Konsens und Planungssicherheit. Das hat lange gefehlt. Gut ist auch, dass man die Konsequenzen für die Beschäftigten, die Regionen und die Unternehmen vor Augen hatte. Aber zwischen Theorie und Praxis gibt es Unterschiede. Wie die Umsetzung funktionieren soll und was das im Einzelnen für RWE heißt, müssen wir erst mal analysieren. Klar ist aber, und das sollte allen bewusst sein, in der Braunkohle wird es tiefe Einschnitte geben. Das wird ein Kraftakt für alle und kann nur gelingen, wenn die Politik tatkräftig und verlässlich unterstützt. Und selbst dann werden wir sehen, ob ein so frühes Ausstiegsdatum am Ende überhaupt sinnvoll möglich ist.