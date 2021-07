Mitarbeiter sammeln Spenden : Stadtwerke Willich helfen Kollegen im Hochwasser-Gebiet

Willich Als ein Hilferuf eines Energieversorgungsunternehmens aus Euskirchen kam, machten sich vier Mitarbeiter der Stadtwerke Willich auf den Weg. Andere Mitarbeiter sammelten Spenden für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe.

Nach der Flutkatastrophe erreichte die Stadtwerke Willich ein dringender Hilferuf aus der Eifel: Die e-regio GmbH & Co. KG, Energieversorger aus Euskirchen, schrieb: „Bei dem Unwetter von Mittwoch ist neben zahlreichen Stationen und Versorgungsanlagen auch noch unser Firmenstandort in Kall stark zerstört worden. Wir bauen also gerade sowohl unsere eigene und auch die öffentliche Infrastruktur wieder auf. Um die große Anzahl an Hausanschlüssen zu kontrollieren, können wir Hilfe in Form von Netzbetriebsmonteuren als Unterstützung dringend gebrauchen.“