Hambacher Forst: 300 Polizisten im Einsatz gegen Rodungsproteste

Düsseldorf 300 Polizisten schützen den RWE-Konzern bei Aufräumarbeiten wenige Wochen vor der geplanten Rodung. Ein Umweltverband will die Abholzung noch per Gericht verhindern.

Michael Mertens, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW, beschrieb die Situation vor Ort so: „Wenn es zur Rodung kommen sollte, erwarten wir den größten Polizeieinsatz in NRW in der Nachkriegsgeschichte.“ Zurzeit herrsche angespannte Ruhe. Die Polizisten müssten im Wald immer damit rechnen, attackiert zu werden.