Münsteraner Erklärung: NRW und Niedersachsen wollen Verkehrsthemen enger verzahnen

Münster Die Länder Niedersachsen und NRW wollen sich bei diversen Verkehrsprojekten besser abstimmen. Dazu wurde am Mittwoch die sogenannte Münsteraner Erklärung unterzeichnet.

Die zuständigen Minister Hendrik Wüst und sein niedersächsischer Amtskollege Bernd Althusmann (beide CDU) setzten am Mittwoch in Münster ihre Unterschriften unter eine sogenannte Münsteraner Erklärung. Bei ihrem ersten Treffen auf Ministerebene vereinbarten Wüst und Althusmann, sich bei Projekten im Schienen- und Luftverkehr sowie der Digitalisierung auch gemeinsam in Richtung des Bundes zu positionieren.

Beim Thema automatisiertes Fahren erinnerten die Minister an die bereits bestehenden Forschungsprojekte in beiden Ländern. „Hier muss der Bund koordinieren und schauen, was sich deutschlandweit tut. Und dabei geht es uns nicht darum, Gelder einzusammeln. Die Stränge müssen abgestimmt werden, es macht ja keinen Sinn, wenn jeder das gleiche macht, das ist nicht ganz so klug“, sagte Wüst.