Feiern, Fußball, Schule, Masken : Diese Corona-Regeln sollen in NRW gelten

Menschen tanzen in einem Club: NRW will Discotheken wieder schließen (Symbolbild) Foto: dpa/Sophia Kembowski

Düsseldorf Infolge der hohen Corona-Neuinfektionszahlen will Nordrhein-Westfalen Clubs und Diskotheken schließen. Bei Fußballspielen soll es eine Auslastungs-Obergrenze von einem Drittel geben. Am Donnerstag ist eine Ministerpräsidentenkonferenz geplant.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat für Donnerstag eine offizielle Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Krise angekündigt. Dabei soll es unter anderem um umfangreiche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gehen, wie der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch sagte.

Als weitere Themen nannte er eine deutliche Verringerung der Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen, eine Ausweitung der 2G-Regeln (also Zugang nur für Geimpfte und Genesene), die kurzfristige Umsetzung der Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sowie die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht.

NRW beschränkt Fußballspiele - Maskenpflicht an Schulen

Infolge der hohen Corona-Neuinfektionszahlen will Nordrhein-Westfalen bereits Clubs und Diskotheken schließen. Das kündigte Wüst ebenfalls am Mittwoch in der Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Krise an. Auch Fußballspiele mit über 50.000 Zuschauern, die noch dazu keine Masken trügen, werde es nicht mehr geben, sagte Wüst. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am Nachmittag Pläne einer Auslastungs-Obergrenze von einem Drittel in Fußballstadien in NRW bestätigt. „Wir haben uns in der Regierung darauf verständigt, dass wir jetzt erst einmal die Kapazität der Stadien auf ein Drittel beschränken werden. Keine Stehplätze mehr, alles auf Sitzplätze, und dann halten wir das für vertretbar“, sagte der Minister am Mittwoch RTL/ntv.

Wüst hatte zuvor gesagt, dass bei Großveranstaltungen die Kapazitäten begrenzt würden. Bei den konkreten Vorgaben will Wüst zunächst auf möglichst bundeseinheitliche Standards setzen.

Das Land will zudem Kindern von fünf bis zwölf eine Coronaschutzimpfung anbieten. "Auch wenn die meisten Kinder eine Corona-Erkrankung ohne schwerwiegende Symptome überstehen, sind einige doch schwer betroffen und Spätfolgen sind zu befürchten", sagt Wüst im Landtag. "Deshalb wollen wir Kindern von fünf bis zwölf so schnell wie möglich ein Impfangebot unterbreiten." NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sei dazu in Gesprächen mit Kinderärzten.

Zuvor hatte das Landeskabinett unter anderem auch beschlossen, schon zum 2. Dezember an allen Schulen die Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht wiedereinzuführen. Schüler müssen bereits ab diesem Donnerstag wieder eine Corona-Schutzmaske im Unterricht an ihrem Sitzplatz tragen. Lediglich auf dem Außengelände der Schulen gelte wie bisher grundsätzlich keine Maskenpflicht, heißt es in einer Mitteilung.

Der Landtag hat den Weg dafür freigemacht, im Kampf gegen Corona noch strengere Schutzmaßnahmen aus dem Katalog des Bundesinfektionsschutzgesetzes anwenden zu können. Ein entsprechender Antrag von CDU und FDP wurde am Mittwoch in einer Sondersitzung auch mit Stimmen der oppositionellen SPD und Grünen angenommen. Die neue Möglichkeit für besondere Maßnahmen in der Pandemie ist auf zunächst drei Monate begrenzt. Mit dem Beschluss wurde die „konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit“ in NRW bestätigt. Damit wird es möglich, schärfere Regeln im Kampf gegen Corona anzuwenden.

SPD im Landtag kritisiert fehlenden Mut

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat Hendrik Wüst unterdessen Führungsschwäche in der Corona-Pandemie vorgeworfen. Das Krisenmanagement der Landesregierung werde dem Ernst der Lage nicht gerecht und sei zu zögerlich, sagte der SPD-Landtagsfraktionschef. „Eine Kurskorrektur ist dringend erforderlich.“ Wüst müsse Mut zu unpopulären Entscheidungen wie Geisterspielen im Fußball aufbringen.

Aber Wüst habe nicht einmal den Mut gehabt, Publikum beim Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach zu verbieten. „Wer nicht den Mut hat, 50 000 Fußball-Fans zu enttäuschen, hat nicht die Führungsstärke, 18 Millionen Bürgerinnen und Bürger durch diese Pandemie zu bringen“, sagte Kutschaty.

(chal/top/dpa)