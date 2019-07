Hochschule : Mit Buddys durchs erste Semester

An der Heinrich-Heine-Uni gibt es ein neues Hilfsprogramm für Studierende aus Nichtakademiker-Familien.

Marie-Luise Hebestreit ist eine der acht Senior-Buddys, die jeweils einen Junior-Buddy bei seinem Einstieg ins Studium unterstützen. Sie promoviert inzwischen in Chemie und war in ihrer Familie selbst die erste, die studiert. „Ich habe es am Anfang nicht leicht gehabt, habe das Fach gewechselt. Ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir auf Augenhöhe Tipps geben kann.“ Auch für Chiara Kunkel lief der Studieneinstieg nicht optimal: „Ich konnte durch das Nachrückverfahren erst verspätet in mein Studium starten und habe dadurch alle Einführungsveranstaltungen verpasst. Ich musste mir also alles selbst heraussuchen und mich am Campus und im Studium zurechtfinden.“ Zudem finanziert sich die 26-Jährige das Anglistik-Studium mit einem Kellner-Job. „Die Finanzierungsfrage ist gerade für Studierende aus Nichtakademiker-Familien ein Problem“, sagt Anna Hollstegge von der Koordinierungsstelle Diversity der Heine-Uni, die das Projekt betreut. „Die Eltern können sie in vielen Fällen nicht unterstützen. Zudem verstehen sie häufig nicht, was die Kinder mit einem Studium anfangen wollen. Gerade wenn es nicht auf klare Berufsbilder wie Arzt oder Anwalt hinausläuft.“