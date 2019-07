Hochschule : Kaderschmiede für den Klerus

Papst Franziskus ist regelmäßig zu Gast in der Lateran-Universität, hier bei der „Lectio Divina“. Foto: picture alliance / Catholic Pres/©VaticanMedia-Foto/CPP / IPA

Rom Weltweit gibt es 56 päpstliche Universitäten. Die Lateran-Universität in Rom gibt sich modern und weltoffen.

Jeder, der einmal in rom war, kennt wohl Petersdom und Vatikan. Zwischen beiden Sehenswürdigkeiten liegt, der von vielspurigem Verkehr umflossene Lateran am anderen, östlichen Rand der römischen Altstadt etwas abseits. Dafür sind Basilika und Universität besser mit der Metro erreichbar. Weil Papst Clemens XIV. 1773 den Jesuitenorden verboten und dessen Kaderschmiede geschlossen hatte, musste er eine neue Hochschule gründen, um seinem Klerus eine gediegene Ausbildung zukommen zu lassen. In den bald 250 Jahren seit ihrer Gründung erweiterte die Lateran-Universität ihr Lehrangebot und wechselte mehrfach den Standort.