Schule in Mettmann : „Das Abitur war schwierig, aber machbar“

Mettmann Zwei Schülerinnen des Heinrich-Heine-Gymnasiums ziehen ein Zwischenfazit nach den Abi-Klausuren. Sie fühlten sich insgesamt gut vorbereitet. Zu kurz kam das Zwischenmenschliche in den letzten Schulwochen.

Mitschülerin Birte Neumann legte ihren Schwerpunkt auf die Leistungskurse Deutsch und Englisch. Und machte in der Fremdsprache Bekanntschaft mit einem Text über Einfamilienhäuser in Kalifornien des New Yorker Journalisten Farhad Manjoo. Der wunderte sich nach der Abi-Klausur in Nordrhein-Westfalen, dass ihn rund 6000, teils wütende Schülerkommentare erreichten – etliche davon auf Deutsch. Manjoo verstand, dass manche Abiturienten Verständnisprobleme hatten, weil sich manche seiner Wörter noch nicht in Wörterbüchern finden lassen. „Eigentlich konnte man sich Wörter wie ‚riziest’ aber aus dem Zusammenhang erschließen“, sagt Birte Neumann, die einen Schüler-Post kommentiert hat (Verständnishilfe hier also: „Riziest“ meint so etwas wie fancy, opulent, aufwändig). Mit Sowi als drittes, schriftliches Fach und Mathematik mündlich macht sie ihr Abitur komplett. Dass sie ihr Abitur vor dem Hintergrund von Corona absolvieren mussten, sehen beide Gesprächspartnerinnen nicht nur negativ: „Man war mehr zu Hause.“ Allerdings musste jede für sich Selbstdisziplin üben und sich nicht von Handy oder Laptop ablenklen lassen. „Mich hat kurzzeitig gestört, dass noch im April diskutiert wurde, ob es überhaupt Abiklausuren geben soll“, sagt Birte Neumann. Denn da waren alle schon mitten in den Vorbereitungen und empfanden diese Diskussion als herzlich überflüssig. „Alle Lehrer hier am HHG haben uns nach Kräften unterstützt“, sagen sie. Und wollen nun beide ein Jura-Studium beginnen.