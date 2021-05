Heinrich-Heine-Institut : Literaturtage locken mit Prominenz und Podcasts

Denis Scheck bietet am 16. Mai einen virtuellen Museumsrundgang durch das Heine-Institut an. Gemeinsam mit Sabine Brenner-Wilczek führt er durch die Dauerausstellung "Romantik und Revolution". Foto: ZDF/SWR/ZDF/SWR/Alexander Kluge

Düsseldorf Das Heinrich-Heine-Institut bietet bei den Düsseldorfer Literaturtagen ein vielfältiges Programm. Unter anderem werden digitale Lesungen, eine virtuelle Führung und ein neuer Podcast organisiert.

Lesungen, Videos, Podcasts und prominente Gäste – die Düsseldorfer Literaturtage haben auch in ihrer elften Auflage jede Menge zu bieten. Vom 14. bis zum 30. Mai können Interessierte Veranstaltungen besuchen – coronabedingt allerdings nur digital. Das Heinrich-Heine-Institut hat viel Abwechslung im Angebot. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Den Anfang macht am Freitag, 14. Mai, eine Videopräsentation anlässlich des 120. Geburtstags der Dichterin Rose Ausländer. Die Regisseurin Friederike Felbeck, Künstler und Forscher aus Ausländers Geburtsstadt Czernowitz werden per Video zugeschaltet, treten miteinander in Dialog und zeigen eine Aufführung an Originalschauplätzen. Eine Anmeldung via E-Mail unter roseauslaender120@t-online.de ist erforderlich.