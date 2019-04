Gründerservice in NRW : Von der Uni ins eigene Unternehmen

Köln Damit mehr Absolventen Selbstständigkeit wagen, fördert das Land Hochschulen dabei, gründerfreundliche Strukturen aufzubauen.

Und so funktioniert es: Der Fahrer gibt an, welche Strecke er fährt, die App zeigt automatisch, wo er auf seiner Strecke anhalten muss, um einen Mitfahrer aufzusammeln. Und selbst das Abrechnen der Spritkosten übernimmt die App. Wolfram Uerlich fand bei der Umsetzung seiner Idee zum Ende seines Studiums an der Uni Köln Unterstützung in der eigenen WG: Sein Mitbewohner Nitesh Singh ist IT-Spezialist und kümmerte sich um das Programmieren der App, Nils Kittel und Dennis Pütz kamen als Experten für Marketing und Design beziehungsweise IT dazu – wobei die Gründer zum Teil selbst noch im Studium steckten.

Mit den Landesmitteln kann die Uni Köln das Angebot von Gateway nun noch weiter ausbauen, das sich an Studierende, Absolventen und Mitarbeiter richtet. „Wir sind Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Selbstständigkeit für diese Zielgruppen. Das betrifft Fragen zur Entwicklung von Geschäftsmodellen, die Unterstützung bei der Entwicklung von Businessplänen oder die Begleitung bei der Antragstellung in Förderprogrammen“, sagt Marc Kley, Leiter des Gateway-Gründungsservice. Als „Exzellenz Start-up Center“ wird Gateway zukünftig noch weiter aufgewertet. Das zeigt sich etwa durch die Besetzung der zukünftigen Leitung des Centers mit Christian Schwens, Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Managementlehre für Nicht-Wirtschaftswissenschaftler. „Er lehrt an allen sechs Fakultäten Entrepreneurship und bietet so allen Studierenden die Möglichkeit, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen“, so Kley. Zudem wird der Gateway-Gründerservice direkt ans Rektorat angebunden. Außerdem wird es eine größere Zahl an Start-up-Trainer geben, neue Professuren für Digitalisierung und Entrepreneurship, die Schaffung von Transferscouts für die Sichtung transfergeeigneter Projekte aus Wissenschaft und Forschung in allen Fakultäten sowie Maßnahmen zur Unterstützung beim Prototyping. Auch werden erfahrene Gründer sowie Alumni der Uni und Vertreter aus Konzernen in die Gründungsbegleitung stärker eingebunden. „Zentrales Anliegen ist die Durchdringung der Universität mit unternehmerischem Denken und Handeln“, sagt Marc Kley.