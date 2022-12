Neuer Masterstudiengang rund um Arzneimittel Lernen, wie Medikamente optimal und sicher wirken

Eine weitere Besonderheit des Masters ist das sogenannte „Blended-Learning", also die Verzahnung von Präsenzlehre, Online-Elementen und Selbststudium. „Uns ist wichtig, dass der Masterstudiengang berufsbegleitend studierbar ist. Der Blended-Learning-Ansatz erlaubt den Studierenden deutlich mehr zeitliche Flexibilität als in einem reinen Präsenz-Studiengang und soll gleichzeitig aktivierender sein als ein reiner Online-Studiengang. Studien zeigen, dass mit dem Blended-Learning gute Lernergebnisse erzielt werden können", so Professorin Hanna Seidling, Studiengangsleiterin an der Universität Heidelberg. Konkret heißt das: 80 Prozent der Inhalte des Studiums finden online statt. Für die Studierenden, von denen viele beruflich stark eingebunden sind, bedeutet das: Gelernt werden kann, wann immer es gerade passt. Dazu kommen Präsenzwochenenden an den beteiligten Universitäten und Online-Studientage am Wochenende, sodass pro Monat etwa eine Wochenend-Veranstaltung stattfindet. Außerdem kann der auf vier Semester angelegte Masterstudiengang auf acht Semester gestreckt werden. Zudem sind in den Masterstudiengang verschiedene Zertifikatskurse integriert, die eine Alternative bei knappen zeitlichen Ressourcen, oder zum Erreichen individueller Lernziele bieten „Uns ist es sehr wichtig, dass der Studiengang zum Leben unserer Studierenden passt“, betont Judith Hildebrand. „Natürlich unterstützen wir bei der Organisation und strukturieren in einem individuellen Studienkalender dieses berufsbegleitende Angebot.“ Übrigens seien die Studierenden nicht nur von ihren Berufen her eine bunt gemischte Gruppe: „Auch vom Alter her sind sie sehr heterogen, von Ende 20 bis Anfang 60. Alle profitieren voneinander: Die Jüngeren von der Berufserfahrung der Älteren, und umgekehrt die Älteren vom frischen Uni-Wissen der Jüngeren.“