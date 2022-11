Kolumne Dozentenleben : Nahöstliche Beziehungskiste

Edda Pulst ist Professorin an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Foto: Laura Breuer

Von starren Konventionen, Ungerechtigkeiten und der Sorge um die jungen Frauen im Iran und in Syrien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Edda Pulst

Vor mir die Kiste: Pokale und Medaillen aus drei Jahrzehnten. Verliehen von männlichen Würdenträgern nahöstlicher Unis. Hinter mir viel Arbeit in Jordanien: Studenten fit gemacht für Klimawandel und Arbeitsmarkt. Im Tandem mit Markus Reifferscheid, dem Entwicklungsleiter der in Düsseldorf ansässigen SMS Group. Mit an Bord: jordanische Firmen. Abgetaucht: einheimische Uni-Würdenträger.

Das Abtauchproblem erklärten meine arabischen Freunde Osama und Haider folgendermaßen: „Deutsche Männer rudern im Strom der vermeintlichen Erfolge, ohne die sie zu verkümmern glauben – arabische Männer suchen das rettende Ufer. Dabei hilft die weiße Lüge, eine Mischung aus Vorwand und Verschlagenheit. Um aus einer Zusage auszusteigen, reichen absurde Geldforderungen oder die Krankheit entfernter Verwandter.“

Erinnerungen an die Arbeit im Iran werden wach. Dort hatte ich mit dem einheimischen Professor eine Konferenz organisiert, zu der Studenten und Henkel-Manager aus Deutschland anreisten. Mein „Kollege“ ließ unsere Assistentin Ariannia die Nachricht von der Krankheit der Tante seines Schwagers überbringen. Und mich ließ er einfach sitzen – pflichtverschleiert auf dem Podium.

Menschen in Nahost sind mittlerweile mutlos. Ich bin es auch. Hat meine viele Arbeit überhaupt etwas bewirkt? Die Zustände im Iran machen mich fassungslos: Frauen werden verschleppt, verhaftet, totgeprügelt. Syrien ist kaputt. Mit korrupten Kunstgebilden kompensieren die Emirate und Saudi Arabien. Und Katar? Der Gedanke an die WM in Kühl-Käfigen lässt mich schaudern.

Wie geht es meinen Studenten? Leben die Iranerinnen noch? Die mir auf der Damentoilette ohne Schleier mitteilten, wie viel Mut ich ihnen machte. Meine syrischen Studentinnen? Die „meinen“ Hörsaal mit Blumen dekorierten und Jasminduft versprühten. Meine Mitarbeiterinnen in Aleppo? Die für den Umgang mit arabischen Männern empfahlen: „They are babies, treat them like babies“.

Frauen bewegen Nahost – Männer fallen hinter ihnen zurück. Unsere Arbeit vor Ort zeigt immer wieder, dass sich „echte“ arabische Kerle über Karre, Kohle und hübsche Hausfrauen definieren.