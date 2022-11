Credit Points abseits der Uni Warum ein schnelles Studium alleine nicht reicht

Wilcke empfiehlt Studierenden, sich von den vorgegebenen Stundenplänen zumindest ein Stück weit zu lösen und den Blick zu weiten. „Viele sagen etwa, das System biete keine Luft für Praktika. Hinzu kommt natürlich, dass die meisten inzwischen auf Jobs angewiesen sind, um sich Wohnung und Co. überhaupt leisten zu können. Aber es gibt auch an der Hochschule richtig gute Möglichkeiten, in künftige Arbeitsfelder zu schauen – und das sollte man nutzen.“ So biete etwa der Career Service oft Veranstaltungen, in denen Studierende auf Menschen aus der Berufspraxis treffen können – aus ganz unterschiedlichen Branchen. Auch Betriebsführungen werden angeboten. „Bin ich bei so etwas dabei, kann ich mich in der Bewerbung darauf beziehen. Ich habe einen ersten Kontakt in das Unternehmen, das mich interessiert. Und ich kann Menschen Fragen stellen, die vielleicht genau den Job machen, den ich anstrebe. Ich bekomme ein Gefühl für das Arbeitsleben.“