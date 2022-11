Stipendium, Bafög, Jobben : So lässt sich das Studium finanzieren

Hohe Mieten, knapper Wohnraum und nun auch noch steigende Energie- und Lebensmittelpreise. Viele junge Frauen und Männer sind in Sorge, wie sie das nächste Semester schaffen. Ein Überblick, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.

360 Euro für die Miete – so sieht es die neue, schon angepasste BaföG-Wohnpauschale in diesem Wintersemester vor. Doch eine aktuelle Studie der MLP-Gruppe und des Deutschen Instituts für Wirtschaft zeigt: Mit dieser Summe können Studierende gerade mal noch in zwei deutschen Hochschulstädten eine durchschnittliche studentische Wohnung mieten – nämlich in Chemnitz und in Magdeburg. Der Report zeige drastische Anstiege der Mieten für Studierendenwohnungen, so das Deutsche Studierendenwerk (DSW). In allen 38 untersuchten Hochschulstädten sei die Miete im vergangenen Jahr um durchschnittlich 5,9 Prozent gestiegen. Besonders extrem waren die Mietsteigerungen in Berlin mit plus 18,5 Prozent. Am meisten zahlen studentische Mieter für eine Musterwohnung in München (787 Euro) und in Stuttgart (786 Euro). „Die Studierenden stehen vor einer existenzbedrohenden sozialen Notlage. Nach der Corona-Pandemie sind ihre Kräfte ohnehin erschöpft, finanziell und psychisch. Jetzt kommt ein Winter mit voraussichtlich explodierenden Preisen für Strom, Gas, die Miete und auch für Lebensmittel“, sagt DSW-Generalsekretär Matthias Anbuhl.