Kolumne Studentenleben Last Christmas

„Es beginnt also“, flüstere ich stumm unter der Maske, als der Zahnarzt in das Behandlungszimmer kommt und „Last Christmas“ noch keine zehn Sekunden angelaufen ist. Mit starrem Blick meine ich dann, dass es mir prächtig gehe. Es sei viel zu tun aber so sei das halt jetzt, vor allem ja wegen Weihnachten, den ganzen Geschenken und so. Als er dann mit der Behandlung beginnt, setzt die erste Strophe ein. Während sich mein Körper in dieser Extremsituation versucht zu schützen und dabei nach und nach alle Sinne ausblendet, spüre ich, wie sich die Zeit um ein Vielfaches verlangsamt und dehnt. Als man mich nach der Behandlung aus meiner Parallelwelt holt, ist dieser Song erfreulicherweise aus meinem Leben verschwunden. Denke ich. Betroffen richte ich mich auf, bedanke mich, ziehe die Jacke an und verabschiede mich. Draußen im Aufzug nach unten halte ich kurz inne, betrachte mich im Spiegel und höre hinein in mein inneres Ohr. Stille. Aber nur kurz. Denn da ist es wieder: „Last Christmas“.