Kolumne Studentenleben : Alle Jahre wieder

Das Jugendwort des Jahres ist stets in aller Munde. Und dies häufig bei Menschen, die dem jugendlichen Alter längst entwachsen sind, findet unser Autor.

Ob in der Bahn, in Studios oder in Podcasts: Über Nichtsagendes wird heutzutage gerne diskutiert und Unverständnis demonstriert. Aber anscheinend sind solche Themen doch immerhin so interessant, dass man in allen Kanälen darüber spricht. Ich habe mal eine Doku über Globuli gesehen, und (Pardon: subjektive Meinung!) das hat mich so wenig interessiert, dass ich nie wieder darüber sprach.

Und wenn man schon darüber sprechen möchte, wieso dann nicht auf Augenhöhe? Jugendsprache triff den Zeitgeist für gewöhnlich authentischer als so manches Feuilleton. Es gab während meiner Jugend bereits Jahre, in denen ich mit dem „Jugendwort“ wenig anfangen konnte, in anderen aber schon. That’s it. Die Jugend ist auch kein homogener Kloß Menschen, so wie auch Erwachsene keine einheitliche Masse sind. Alle haben verschiedene Interessen und dementsprechend unterschiedliche Sprachgebräuche. Aber was soll’s. In jedem Fall wird sich die Uhr nächstes Jahr im Herbst wieder danach stellen lassen, dass man zum Thema Jugendwort einmal mehr jede Menge gehaltloser Meinungen zu hören bekommt.