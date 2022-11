Kolumne Studentenleben Ein Hoch auf die Campus-Kultur

Haben wir verlernt, gemeinsam Filme zu schauen? Diese Frage habe ich mir in den letzten Wochen immer wieder gestellt. Nach über zwei Jahren Pandemie mit weniger Kinobesuchen könnte man denken, dass wir nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt, als Gruppe mit den Protagonistinnen und Protagonisten auf der Leinwand mitzufühlen. Umso mehr freue ich mich, wenn ich vom Gegenteil überzeugt werde. Genau dies ist einmal mehr beim Filmfest Düsseldorf passiert. In den vergangenen Jahren habe ich selbst bei diesem Angebot mitgewirkt, welches ausschließlich von Studierenden der Medien- und Kulturwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität organisiert wird. Dieses Jahr war ich zur 20. Ausgabe auch wieder mit dabei, jedoch diesmal nur als Zuschauer. So konnte ich sehr gut beobachten, wie gebannt ein Publikum vor einer Leinwand sitzen kann.