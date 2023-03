Kolumne Studentenleben Achtung Zwangsversetzung

Wer also sein Dasein als Dauerstudent beenden möchte, findet mit dem Stichtag Ende März einen Ansporn. Wer seine Karriere als Langzeitstudi fortsetzen will, sollte sich mit der jeweiligen Studienberatung kurzschließen, um in Erfahrung zu bringen, was ein PO-Wechsel mit sich bringt. Gut zu wissen: In Ausnahmefällen können mit guter Begründung vor dem Prüfungsamt auch Ausnahmen gemacht werden.