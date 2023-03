Tipps für Abiturienten Schritt für Schritt ins Studium

Nun folgt die Information vor Ort, an den Hochschulen selbst. „Was viele nicht wissen: Man kann in der Regel immer in Vorlesungen hineinschnuppern“, sagt Lea Galinski. „Ich schaue also auf der Internetseite des Studiengangs, der mich interessiert, ins Vorlesungsverzeichnis und setze mich dann beispielsweise in eine Biologie- oder in eine BWL-Vorlesung. Oft klärt sich durch so einen Besuch der Studienwunsch ganz schnell. In der Studienberatung der Heinrich-Heine-Universität bieten wir interessierten Schülerinnen und Schülern außerdem an, ihnen für einen Tag oder sogar eine ganze Woche einen Stundenplan individuell zusammenzustellen, mit dem sie in verschiedene Fächer hineinschnuppern können. Abiturienten haben ja nach den Prüfungen in der Regel Zeit, und die kann man prima zum Schnupperstudium nutzen.“ Ein weiterer Vorteil: Man kann auf dem Campus mit Studierenden sprechen, höhere Fachsemester befragen und so den Studienwunsch festigen – oder eben nicht. „Auf dem jeweiligen Campus bekommt man auch ein gutes Gefühl dafür, ob man sich selbst dort sieht“, sagt Karin Wilcke.