Konzert der Marienschule Xanten Musikalischer Vorgeschmack auf Weihnachten

Mit insgesamt neun weihnachtlichen Titeln, zu denen die sehr beliebten Songs „Go, tell it on the mountain“, „Let it snow“ und „Jingle Bells“ gehörten, präsentierten die Schülerinnen des Musikkurses ihr Talent. Gekonnt spielten die Schülerinnen auf ihren Flöten, Trompeten, Posaunen, Saxophonen, Klarinetten, Gitarren, E-Bässen und auch auf dem Schlagzeug, lauter Instrumente, wie sie in einer normal besetzten Blaskapelle zum Einsatz kommen.