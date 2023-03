Kolumne Studentenleben Kulturschock im Seminar

Natürlich treiben jüngere Lehrkräfte Veränderungen an und brechen diese starren Strukturen seit Jahren mehr und mehr auf. In den Abschlussklausuren, die viel häufiger als Hausarbeiten oder andere Prüfungsformen sind, zählt dennoch das, was Teil der Sitzungen war. Persönlich finde ich diese Art und Weise der Seminarleitung weniger vorteilhaft als in Deutschland. Besonders in den Geisteswissenschaften leben Seminare von der Diskussion und fördern in meinen Augen die eigene Herangehensweise an wissenschaftliche Themen enorm. Allerdings ist dies auch eine Perspektive, die auf meiner Art zu lernen fußt. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele mit dieser konventionelleren Unterrichtsweise einen roten Faden finden, der im deutschen System fehlen kann. Sie merken also, dass dieser Kulturschock natürlich auf Gewohnheiten basiert, die man sich angeeignet hat.