Heine-Uni lädt zur zweiten „Science Fuckup Night“ Pleiten, Pech und Pannen gibt’s auch in der Forschung

Persönlich Eva Marie Holly organisiert die Science Fuckup Night und ist außerdem Leiterin der Wissenschaftskommunikation am Centre for Health and Society der Medizinischen Fakultät.

Termin Die nächste Science ­Fuckup Night findet am 31. Januar 2024 ab 19 Uhr im Haus der Universität in der Düsseldorfer Innenstadt statt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird um Anmeldung unter Telefon 0211 811-0345 oder per E-Mail gebeten. Aber auch spontane Besucher sind willkommen, sofern der Platz es zulässt. Bei der Science Fuckup Night ist jeder willkommen, der Abend ist kostenlos.

Livestream Die Veranstaltung ist als Hybrid-Format geplant, man kann also auch via Livestream von Zuhause aus teilnehmen. Weitere Infos online auf:

www.hdu.hhu.dedung