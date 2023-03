Neu an der Hochschule Niederrhein Schnuppersemester für Unentschlossene

Aber was passiert genau inhaltlich im Orientierungssemester? „Wir wiederholen keinen Schulstoff oder bringen in Mathe alle auf den gleichen Stand, wie es in manch anderen Angeboten, die sich oft ,Nulltes Semester’ nennen, der Fall ist“, betont Jens Brandt. „Stattdessen bekommen die Studierenden im Orientierungssemester von Tag eins einen Einblick darin, was unsere Fächer ausmacht – eben damit sie bezüglich der Fächerwahl orientiert sind. In Kleingruppen arbeiten sie an Projekten und lernen so die unterschiedlichen Disziplinen kennen, erarbeiten sich Lösungskompetenzen. Heißt: Alle Bachelor-Studiengänge, die man nach dem Orientierungssemester wählen kann, kommen auch inhaltlich vor.“ Ab dem zweiten Semester decken die Studiengänge 1:1 die Inhalte ab, die auch diejenigen auf dem Stundenplan haben, die regulär ab dem Wintersemester studieren.