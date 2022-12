Die Konstantinische Schenkung und ihre Folgen Der Betrug mit Silvester

Kaiser Konstantin soll Silvester aus Dankbarkeit für die Heilung von schwerer Krankheit die Stadt Rom und alle westlichen Lande und Städte überlassen, ihm Krone und Purpurmantel überreicht und ihn damit zum weltlichen Herrscher gemacht haben. Die Urkunde zur Konstantinische Schenkung – so etwas wie der gefälschte Grundbucheintrag des Vatikans – entstand wohl 754, also mehr als vier Jahrhunderte nach der in der Legende beschriebenen Wunderheilung. Gefertigt wurde die Fälschung womöglich sogar im Rheinland, denn einige Historiker vermuten die kunstfertigen Schwindler und Betrüger in einem westfränkischen Kloster, andere im päpstlichen Umfeld in Rom.