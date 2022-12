Mit 95 Jahren Film- und Fernsehproduzentin Edie Landau gestorben

Landau begann ihre bahnbrechende Karriere in der Unterhaltungsindustrie nach ihrem Studium am Wilkes College. Nach ihrem Umzug nach New York schloss sie sich dem Unternehmen National Telefilm Association an, das von ihrem späteren Ehemann Ely Landau gegründet wurde. Sie produzierte unter anderem die für den Oscar nominierten Filme „Eines langen Tages Reise in die Nacht“, „Agentenpoker“ und „The Deadly Game“, aber auch diverse erfolgreiche TV-Formate.